Neuburg

17:00 Uhr

Umweltbonus für E-Autos endet: So ist die Lage bei den Händlern in Neuburg

Plus Die Sparpläne der Bundesregierung treffen die Käufer von Elektroautos. Der Umweltbonus läuft aus - und die Kunden in Neuburg sind verunsichert.

Von Tabea Kingdom Artikel anhören Shape

Wer jetzt ein E-Auto kaufen will, hat Pech gehabt. Die staatliche Kaufprämie für Elektroautos ist erstmal Geschichte. Mit dem Ablauf des 17. Dezembers können keine neuen Anträge auf den Umweltbonus beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) gestellt werden. "Die Kunden sind verunsichert", bemerkte Helmut Reiter, Verkaufsleiter beim Autohaus Prüller in Neuburg, in den vergangenen Tagen. Panik sei allerdings nicht ausgebrochen. Eine Handvoll Menschen habe sich beim Neuburger Autohändler für VW und Audi in den vergangenen Tagen gemeldet.

Die Zulassungsstelle des Landratsamts registrierte in den vergangenen Tagen keine höheren Zulassungszahlen von E-Autos. Wir haben auch keine Anfragen dazu bekommen, wie Christian Müller, Leiter der Stelle, sagt. Wer zum Ende noch die Prämie abstauben wollte, musste bis zum Sonntag einen Antrag beim Bafa stellten. Die Zulassung des Elektroautos musste davor erfolgen. Im Nachbarlandkreis Aichach-Friedberg sperrte die Zulassungsstelle am Sonntag noch extra auf, sodass das ein oder andere E-Auto noch rechtzeitig die Zulassung erhielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen