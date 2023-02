Umweltprojekt: Mit alten Handys aufräumen

„Zero Waste Neuburg“ und der Neuburger Weltladen wollen wieder etwas für das Thema Nachhaltigkeit tun. Dafür steht eine Sammelbox beim Laden in der Schrannenhalle.

Wer denkt, hinter „Zero Waste“ verbirgt sich nur ein neuer, hipper Öko-Trend, irrt sich. Vielmehr sollte „Zero Waste“ eigentlich jeden etwas angehen. Schließlich hat die Neuburger Gruppe das hehre Ziel, im Alltag Verschwendung zu reduzieren und möglichst wenig Abfall auf die Müllkippen zu schicken. Mit lokalen Projekten und einfachen Mitteln soll das Thema "Nachhaltigkeit" vorangebracht werden, wie diese Idee zeigt.

Denn nun hat „Zero Waste Neuburg“ einen neuen Gedanken und Kontakt auf seine Fahnen geschrieben. Über 124 Millionen ausgediente Handys gammeln in Schubladen rum oder landen in Wertstoffhöfen. Dabei stecken in diesen Altgeräten wahre Schätze: jede Menge verschiedenster Metalle, besonders sehr seltene und weltweit immer knapper werdende Metalle, wie beispielsweise Kobalt. Ziel der Umweltgruppe ist es, dass die Geräte und Ladekabel recycelt und die Rohstoffe der Wiederverwendung zugeführt werden.

Unterstützt wird das Projekt durch das Recycle-System von „Mobile Box“ und den Weltladen in der Neubuger Schrannenhalle

Dazu braucht es aber einen Partner, der die Sammlung von Altgeräten – die SIM-Karte und alle Daten sollten sicher entfernt sein – möglich macht und unterstützt. Und da kommt der „Weltladen Neuburg e. V.“ in der Markthalle am Schrannenplatz ins Spiel, der „Zero Waste Neuburg“ in seinem Geschäftsbereich das Aufstellen einer Sammelbox ermöglicht, die Aktion gerne begleitet und unterstützt. Engagement und Umweltbewusstsein gehen hier Hand in Hand.