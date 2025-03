Unbekannte beschmieren Bahnhofsgebäude in Neuburg

Wohl in der Zeit vom vergangenen Donnerstag bis Samstag ist die Fassade des Bahnhofsgebäudes in der Bahnhofstraße in Neuburg von unbekannten Personen beschmiert worden.

Die Täter nutzten einen Edding oder Filzstift. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 500 Euro. Montagnachmittag wurde Anzeige bei der Polizei erstattet. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)