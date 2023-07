Unbekannte beschädigen Weidezaun - Polizei sucht Zeugen

In Neuburg haben bislang Unbekannte einen mobilen Weidezaun auf einer Länge von rund 20 Metern beschädigt. Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte haben offenbar am Freitag zwischen 7 Uhr und 21 Uhr einen Weidezaun in Neuburg beschädigt. Der mobile Weidezaun befindet sich in der Krautgasse im Bereich der Heugasse, teilt die Polizei mit. Er wurde auf einer Länge von circa 20 Metern beschädigt. Der Schaden beträgt rund 100 Euro. Die Polizei Neuburg bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)