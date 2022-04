Unbekannte beschädigen zwei Autos in Neuburg

Bislang unbekannte Täter haben zwei Autos in Neuburg beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in Neuburg zwei Autos beschädigt. Der eine Fall ereignete sich nach Angaben der Polizei zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Gerhart-Hauptmann-Straße. Dort zerkratzte der bislang unbekannter Täter die rechte Fahrzeugseite am Auto eines 34-jährigen Neuburgers. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Sachbeschädigungen: Zwei Autos in Neuburg beschädigt

Der zweite Fall von Sachbeschädigung ereignete sich am Donnerstag zwischen 8 und 14 Uhr in der Monheimer Str. Dort brach ein Unbekannter den Mercedes-Stern am Auto einer 23-jährigen Frau aus dem südlichen Landkreis ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 50 Euro. Zeugenhinweise in beiden Fällen unter Telefon 08431/67110. (nr)