Unbekannte beschmieren Fassade der Neuburger Kirche Heilig Geist

Unbekannte haben zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen die Fassade eines Gebäudeteils der Heilig-Geist-Kirche am Spitalplatz in Neuburg besprüht. An drei Stellen wurde das Gebäude mit schwarzer Farbe besprüht. Hierbei entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

