Unbekannte bewerfen einen Schulbus mit rohen Eier

Ein oder mehrere Unbekannte haben am Freitagmittag in Neuburg einen Schulbus mit rohen Eiern beworfen. Die Schüler im Bus überstanden die Attacke unbeschadet.

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben am Freitagmittag gegen 13.15 Uhr einen fahrenden Bus mit rohen Eiern beworfen. Die Tat hat sich laut Polizei in der Luitpoldstraße in Neuburg ereignet.

Die rohen Eier landeten auf der Windschutzscheibe des Busses

Die Eier landeten auf der Windschutzscheibe des Busses, die dadurch aber nicht beschädigt wurde. Der Busfahrer konnte seine Fahrt fortsetzen, so dass es für die Schulkinder im Bus keine Beeinträchtigungen gab. Zeugen sollen sich bei der Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/6711-0 melden. (AZ)