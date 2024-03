Neuburg

16:28 Uhr

Unbekannte bewerfen Fassade in Neuburg mit Eiern

Eier sind am Wochenende auf ein Haus in Neuburg geworfen worden.

Rohe Eier sind in der Nacht auf Freitag an eine Hausfassade in Neuburg geworfen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Einen üblen Scherz mit teuren Folgen haben sich Unbekannte in der Nacht auf Freitag im Schwalbanger gemacht. Sie warfen rohe Eier an eine Fassade eines Hauses in der Sudetenlandstraße. Die Reinigung des Hauses wird wohl teuer, denn laut Polizei ist nicht bekannt, ob sich die Speisereste rückstandslos entfernen lassen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen einer Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei Neuburg unter Tel. 08431/6711-0. (AZ) Lesen Sie dazu auch Neuburg Unbekannte in Neuburg werfen Pflastersteine gegen Schaufenster

