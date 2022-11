Unbekannte bewerfen Mehrfamilienhaus in Neuburg mit Eiern

Unbekannte haben in Neuburg ein Haus mit Eiern beworfen. Nicht zum ersten Mal.

Wieder meldet die Polizei, dass ein oder mehrere Unbekannte ein Haus in Neuburg mit Eiern beworfen haben. Betroffen war dieses Mal ein Mehrfamilienhaus an der Höchstädtstraße. Die Tat hat sich laut Polizei offenbar bereits am Montagabend ereignet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Hinweise zu den Eierwerfern in Neuburg nimmt die Polizei entgegen

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuburg zu melden. Ein anderes Haus in Neuburg war ebenfalls am Montag mit Eiern beworfen worden, irgendwann rund um Allerheiligen ist dann ein ähnlicher Vorfall von einer Neuburger Kita gemeldet worden. (AZ)

