Unbekannte bewerfen Neuburger Kita mit Eiern

Unbekannte haben eine Kita in Neuburg mit Eiern beworfen. Es ist in diesen Tagen der zweite Vorfall dieser Art.

Zwischen Montag, 15.35 Uhr, und Mittwoch, 7.35 Uhr, haben Unbekannte die Außenfassade der Kindertagesstätte im Neuburger Längenmühlweg mit Eiern beworfen und beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich laut Angaben der Polizei auf etwa 200 Euro.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Neuburg a.d. Donau zu melden. Erst am Montagabend haben Unbekannte ein Haus in Neuburg mit Eiern beworfen. (AZ)

