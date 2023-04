Unbekannte brechen in Neuburger Einfamilienhaus ein

Unbekannte brechen in ein Einfamilienhaus in Neuburg ein, durchwühlen mehrere Zimmer und klauen Schmuck und Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Montag, 11.30 Uhr, bis Dienstag, 13.30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Monheimer Straße in Neuburg eingebrochen und haben dabei mehrere Gegenstände erbeutet. Nach bisherigem Ermittlungsstand hebelten laut Polizei der/die unbekannten Täter die Haustüre auf und durchwühlten im Anschluss mehrere Zimmer.

Einbruch in Neuburger Einfamilienhaus

Der/die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Durch das Aufbrechen der Haustüre entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro. Die Polizei Neuburg bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)