Unbekannte brechen in Neuburger Firma ein und klauen Solaranlage

Unbekannte sind in eine Sanitärfirma in Neuburg eingedrungen und haben eine Solaranlage entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagnachmittag musste der Inhaber einer Sanitärfirma in der Nördlichen Grünauer Straße in Neuburg feststellen, dass bislang unbekannte Täter in seine angemietete Lagerhalle in der Nördlichen Grünauer Straße eingebrochen und eine thermische Solaranlage entwendet haben. Die unbekannten Täter hebelten laut Polizei eine massive Metalltüre der Halle auf und entwendeten eine dort gelagerte Solaranlage im Wert von circa 6000 Euro. Die Tat muss sich zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 15 Uhr, ereignet haben.

Solaranlage in Neuburg entwendet

Die Täter hatten es offensichtlich gezielt auf die Solarthermie abgesehen, da andere, dort aufbewahrte Gegenstände vor Ort belassen wurden. Am vergangenen Freitag war an der Lagerhalle laut dem Pächter noch alles in Ordnung. Die Polizei in Neuburg sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalles, die sich unter Telefon 08431/6711-0 melden sollen. (AZ)