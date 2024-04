Unbekannte brechen in Neuburger Wertstoffhof ein

Bei einem Einbruch in einen Neuburger Wertstoffhof entsteht mindestens ein Schaden von 50 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit von 13. April bis 15. April sind bislang unbekannte Täter in den Wertstoffhof in der Sudetenlandstraße eingebrochen. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

Die Unbekannten hebelten eine Zugangstüre zum Bürocontainer auf und durchsuchten diesen nach Wertsachen. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unbekannt. An der Türe entstand ein Schaden von rund 50 Euro. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)