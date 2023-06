Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf

Unbekannte haben sich an zwei Zigarettenautomaten in Neuburg zu schaffen gemacht. In einem Fall gelang es den Tätern, an das Münzgeld zu kommen.

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr haben zwei bislang unbekannte Täter den Zigarettenautomaten am Längenmühlweg in Neuburg aufgebrochen. Laut Polizei sprach ein Zeuge die beiden Täter während der Tat an, diese flüchteten anschließend jedoch zu Fuß. Die eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Den Tätern gelang es lediglich, an das Münzgeld im Automaten zu gelangen. Die Zigaretten und die Geldscheine verblieben im Automaten. Wie viel Münzgeld die Täter erbeuteten, ist noch unbekannt. Am Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Zigarettenautomat in Neuburg aufgebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte zudem versucht, den Zigarettenautomaten am Klinikum Neuburg aufzubrechen. In diesem Fall misslang der Aufbruch jedoch aus noch unbekannten Gründen, teilt die Polizei mit. Eventuell wurden der oder die Täter gestört. Am Automaten entstand ein Schaden in Höhe von 250 Euro. Die Polizei in Neuburg bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 08431/6711-0. (AZ)