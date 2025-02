Unbekannte bringen Schriftzug vor CSU-Geschäftsstelle an

Ein Schriftzug ist vor er CSU-Geschäftsstelle in Neuburg angebracht worden. Das teilte die Polizei mit. In der Nacht von Freitag, 31. Januar, auf Samstag, 1. Februar, brachte ein bislang unbekannter Täter einen Schriftzug vor der Geschäftsstelle des CSU-Ortsverbandes Neuburg an.

Unbekannter beschmiert CSU-Geschäftsstelle in Neuburg

Der Schriftzug wurde mittels weißer Farbe auf dem Pflaster der Färberstraße in unmittelbarer Nähe zu der CSU-Geschäftsstelle angebracht. Inhaltlich bezog sich der Schriftzug ebenfalls auf die CSU. Inwiefern sich der angebrachte Schriftzug rückstandslos entfernen lässt, ist bis dato unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 zu melden. (AZ)