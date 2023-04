Unbekannte gehen vor Neuburger Cocktailbar auf Mann los

Vor einer Neuburger Cocktailbar kommt es zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zu einer Auseinandersetzung vor einer Cocktailbar in Neuburg ist es laut Polizei am Sonntag gekommen. Ein 38-jähriger Mann aus der Gemeinde Rohrenfels war am frühen Sonntagmorgen in den Streit am Elisenplatz verwickelt.

Der Mann wurde vom Türsteher gegen 3.45 Uhr zunächst von einer dort ansässigen Bar verwiesen. Anschließend soll der 38-Jährige gegenüber der Bar von drei bis vier unbekannten männlichen Personen geschlagen worden sein. Die Unbekannten flüchteten anschließend von der Örtlichkeit.

Der Geschädigte erlitt durch die Schläge eine Kopfplatzwunde und musste zur Behandlung in die Klinik Neuburg transportiert werden. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08431/6711-0 mit der Polizei Neuburg in Verbindung zu setzen. (AZ)