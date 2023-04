Unbekannte lassen nach Unfall in Neuburg mehrere tausend Euro Schaden zurück

Unbekannte beschädigen in Neuburg zwei Fahrzeuge und melden den Schaden nicht. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Bei zwei Fällen von Unfallflucht ist in Neuburg ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Das teilte die Polizei mit. Am 11. April ereignete sich im Zeitraum von 10 Uhr bis 10.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Neuburger Franz-Boecker-Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte ein geparktes Auto, an dem ein Schaden von etwa 3000 Euro entstand.

Am 12 April wurde im Zeitraum von 10.40 Uhr bis 13.10 Uhr ein im Längenmühlweg am Fahrbahnrand geparktes Auto angefahren. Der entstandene Schaden wird auf rund 1500 Euro beziffert. In beiden Fällen entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/6711-0. (AZ)