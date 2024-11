Unbekannte nehmen in Neuburg fremde Kennzeichen mit

Der Fahrer eines blauen Audi A3 hat sein Fahrzeug am Mittwoch im Zeitraum von 13.15 bis 15.15 Uhr am Parkplatz nahe der Bahnunterführung in der Münchener Straße in Neuburg abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er laut Polizei fest, dass beide amtlichen Kennzeichen mutwillig abgerissen und entwendet wurden.

Kennzeichen in Neuburg geklaut

Hierbei wurden auch die Kennzeichenhalter zerstört. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)