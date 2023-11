Unbekannte schlagen einen 15-Jährigen und stehlen Geld

Eine Gruppe Jugendlicher hat in Neuburg einen Teenager angegriffen und ihn bedroht. Der Jugendliche wurde bei der Tat leicht verletzt.

Eine Gruppe von vier Jugendlichen hat am Mittwochmittag in Neuburg einen 15-Jährigen angegriffen und ihn leicht verletzt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Wie es im Bericht der Beamten heißt, haben die Unbekannten den Jugendlichen gegen 12.30 Uhr an der Bahnhofstraße angehalten und ihm Gewalt angedroht, sollte er ihnen kein Geld geben. Schließlich übergab er ihnen laut Polizei einen geringen Bargeldbetrag.

Die Jugendlichen traten in Neuburg auf den 15-Jährigen ein

Im Bereich eines Rasenplatzes „Am Schwalbanger“ schlugen und traten die Jugendlichen auf den 15-Jährigen ein und verletzten ihn. Erst, als eine unbekannte Zeugin einschritt, flüchteten die Täter in Richtung Bahnhof. Der Jugendliche wurde im Krankenhaus medizinisch versorgt.

Die Polizei sucht nach einer Frau, die dem 15-Jährigen in Neuburg geholfen hat

Die Kripo Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Nummer 0841/9343-0 zu melden. Insbesondere wird die unbekannte Helferin gebeten, Kontakt mit den Ermittlern aufzunehmen. (AZ)

