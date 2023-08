Unbekannte stehlen Defibrillator am Bürgerhaus

Unbekannte haben einen Defibrillator aus dem Bürgerhaus gestohlen. Der Schaden liegt bei 1000 Euro.

Einen üblen Scherz haben sich Unbekannte in Neuburg erlaubt. Wie die Polizei Neuburg meldet, wurde am Wochenende aus dem Bürgerhaus im Schwalbanger ein Defibrillator gestohlen. Das Rettungshilfsmittel war an der Außenwand des Bürgerhauses angebracht und dafür bestimmt, bei einem Herzstillstand ein Menschenleben zu retten. Jetzt ist diese Möglichkeit verloren. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. (AZ)