Unbekannte versuchen in eine Lagerhalle einzubrechen

In Neuburg haben Unbekannte ein Firmengebäude in der Nördlichen Grünauer Straße heimgesucht.

Die Einbrecher haben versucht, in ein Firmengebäude in der Nördlichen Grünauer Straße in Neuburg einzudringen. Die Täter schafften es aber nicht, ein Tor zu öffnen.

Unbekannte haben versucht, in ein Firmengebäude einzubrechen. Die Einbrecher wollten sich gewaltsamen Zutritt zu einer Lagerhalle in der Nördlichen Grünauer Straße verschaffen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zu dem versuchten Einbruch kam es zwischen Dienstag und Donnerstag. Versuchter Einbruch durch Unbekannte in eine Lagerhalle in Neuburg Der Einbruch scheiterte jedoch, die Unbekannte schafften es auch nicht ein elektrisches Tor mit Gewalt zu öffnen. Sie gelangen nicht in das Gebäude. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei nimmt unter der Telefonnummer 08431/6711-0 Hinweise entgegen. (AZ) Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10

