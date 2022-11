Unbekannte werfen in Neuburg mit Eiern auf ein Haus

Unbekannte haben ein Haus in Neuburg mit Eiern beworfen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Montag wurde gegen 19.30 Uhr ein Haus in der Robert-Schumann-Straße in Neuburg von Unbekannten mit Eiern beworfen. Inwieweit sich die Eimasse wieder gänzlich abwaschen lässt, ist laut Polizei bislang nicht bekannt. Zeugen sollen sich bei der Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/6711-0 melden. (AZ)