Unbekannte wollen Snackautomaten in Neuburg gewaltsam öffnen

Vier unbekannte Personen haben am Freitag versucht, in der Schäfflerstraße in Neuburg gewaltsam einen Getränke- und Snackautomaten zu öffnen, um an die angebotenen Waren zu gelangen. Laut Angaben der Polizei versuchte gegen 15.30 Uhr ein Täter gewaltsam die Scheibe des Automaten durch einen Schlag mit dem Ellbogen zu beschädigten, was misslang. Im weiteren Verlauf versuchte die Tätergruppe durch Rütteln am Automat die Ausgabe der Waren zu erzwingen.

Unbekannter schlägt gegen Getränke- und Snackautomat in Neuburg

Zwar fielen mehrere Getränke sowie Schokolade auf das Entnahmefach, dennoch gelang es den Tätern nicht, die Waren zu entnehmen, da sich das Entnahmefach nicht öffnen ließ. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde der Automat von zwei weiteren unbekannten, männlichen Personen aufgesucht, die im Rahmen eines Bezahlvorgangs sowohl bezahlte Ware, als auch die bereits auf dem Entnahmefach liegenden Waren entnahmen. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 20 Euro. (AZ)