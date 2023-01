Unbekannte zerstören Leucht-Stelen an der Neuburger Hutzeldörre

Die Stadt Neuburg sucht Hinweise zu den Tätern, die an der Hutzeldörre Leucht-Stelen beschädigt haben. 300 Euro gibt es als Belohnung.

Vermutlich in der Silvesternacht kam es im Bereich des Stadtgrabens an der so genannten Hutzeldörre zu erheblichen Sachbeschädigungen. Derzeit noch Unbekannte haben von den dort befindlichen 14 Leucht-Stelen insgesamt acht beschädigt. Die Parkanlage entlang der Stadtmauer wurde erst im vergangenen Jahr aufwendig saniert.

An einigen Stelen wurden die Leuchtköpfe abmontiert und Feuerwerk gezündet, andere wurden brachial niedergetreten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 6500 Euro. Die Stadt Neuburg erstattet wie in allen Fällen von Sachbeschädigungen Strafanzeige. Zusätzlich startet die Stadt Neuburg einen Aufruf zur Ergreifung der Täter.

Acht Leucht-Stelen an der Hutzeldörre in Neuburg beschädigt

Beschädigungen öffentlichen Eigentums werden in Neuburg keinesfalls geduldet und auch nicht bagatellisiert, handelt es sich letztlich um Sachbeschädigungen. "Die Schäden belaufen sich auf mehrere Tausend Euro, für die letztlich alle Neuburger aufkommen müssen. Wir setzen alles daran, die Verursacher der Schäden zur Verantwortung zu ziehen", betont Oberbürgermeister Bernhard Gmehling.

Die Stadt Neuburg setzt eine Belohnung von 300 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kennt gar den Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Stadtverwaltung unter Telefon 08431/55-202 oder als E-Mail unter b.mahler@neuburg-donau.de entgegen. (AZ)