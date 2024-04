Unbekannter beschädigt Auto einer 82-Jährigen

Ein Unbekannter hat das Auto einer Seniorin in Neuburg beschädigt. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen dem 18. April, 19 Uhr, und 19. April, 12.25 Uhr, das Auto einer 82-jährigen Neuburgerin beschädigt. Im genannten Zeitraum hatte sie ihren roten VW Golf an mehreren Stellen im Neuburger Stadtgebiet geparkt, unter anderem an der Luitpoldstraße und einem Einkaufsmarkt an der Ingolstädter Straße. Hier entstanden am rechten Fahrzeugheck und der Seite bis zum Türgriff Dellen und Kratzer. Diese deuten nicht auf eine Unfallflucht hin, teilt die Polizei mit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Die Polizei Neuburg bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)