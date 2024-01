Unbekannter beschädigt Auto in der Berliner Straße in Neuburg

In Neuburg hat ein Unbekannter ein Auto beschädigt. Wer hat etwas gesehen? Die Polizei sucht Zeugen.

Im Laufe des Samstags beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein in der Berliner Straße in Neuburg geparktes Auto. Hierbei entstand ein Schaden an der hinteren rechten Türe in Höhe von circa 500 Euro, teilt die Polizei mit. Zeugenhinwiese erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)

