Unbekannter beschädigt geparktes Auto in Neuburg

Ein Auto wird in Neuburg am Spiegel beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Bei einem in Neuburg geparkten Auto ist ein Seitenspiegel abgetreten oder abgefahren worden. Das teilte die Polizei mit. 500 Euro Schaden entstand dabei an dem Fahrzeug, das in der Seminarstraße in Neuburg im Zeitraum vom 9. Januar 16.30 Uhr bis 10. Januar um 6 Uhr geparkt war.

Geparktes Auto in Neuburg am Seitenspiegel beschädigt

Der Fahrzeugnutzer musste feststellen, dass der linke Außenspiegel des Autos beschädigt wurde. Ob es sich um eine Sachbeschädigung oder um eine Unfallflucht handelt, konnte aufgrund der Spurenlage nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Die Polizei Neuburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08431/67110. (AZ)

