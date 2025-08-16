Icon Menü
Neuburg: Unbekannter beschädigt Kellertür - Polizei sucht Zeugen für den Vorfall in der Eybstraße

Neuburg

Zeugen gesucht: Unbekannter beschädigt Kellertür in Neuburg

In einem Mehrfamilienhaus wird eine Kellertür beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall.
    • |
    • |
    • |
    Ein Unbekannter hat in Neuburg eine Kellertür beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.
    Ein Unbekannter hat in Neuburg eine Kellertür beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Foto: Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

    Eine Kellertür ist in Neuburg von einem Unbekannten beschädigt worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

    Unbekannter Täter beschädigt Kellertür in Neuburg – Polizei bittet um Hinweise

    Der bislang unbekannte Täter beschädigte zwischen Donnerstag, 14. August, und Freitag, 15. August, eine Kellertüre eines Mehrfamilienhauses in der Neuburger Eybstraße. Der Schaden an der Türe beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)

