Zeugen gesucht: Unbekannter beschädigt Kellertür in Neuburg

Eine Kellertür ist in Neuburg von einem Unbekannten beschädigt worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

Unbekannter Täter beschädigt Kellertür in Neuburg – Polizei bittet um Hinweise

Der bislang unbekannte Täter beschädigte zwischen Donnerstag, 14. August, und Freitag, 15. August, eine Kellertüre eines Mehrfamilienhauses in der Neuburger Eybstraße. Der Schaden an der Türe beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)