Unbekannter beschädigt Roller in Neuburg

Ein angetrunkener Mann schlitze die Sitzbank des Rollers auf. Der Eigentümer konfrontierte den Mann, dieser verschwand jedoch rasch.

Ein Mann hat den Sitz eines abgestellten Rollers aufgeschlitzt. Zeugen beobachteten, wie der offenbar angetrunkene Mann mit einem Messer die Sitzbank des Rollers beschädigte. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Eigentümer des Rollers und ein Zeuge sprachen den Mann am Donnerstagmittag in Neuburg an. Dieser entfernte sich jedoch bis zum Eintreffen der Polizei.

Eine Fahndung verlief erfolglos. Er wurde wie folgt beschrieben: Etwa 65 bis 70 Jahre, 170 Zentimeter groß, graue Haare und grauer Vollbart; bekleidet war er mit einem blauen Anorak, einer schwarzen Arbeitshose und einer blauen Schirmmütze. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Die Polizeiinspektion Neuburg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08431 6711-0 entgegen. (AZ)