Unbekannter besprüht Auto mit neongelber Farbe

In Neuburg hat ein Unbekannter einen VW Polo mit Farbe besprüht. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat etwas gesehen?

Ein schwarzer VW Polo ist zwischen 22. September, 12 Uhr, und 6. Oktober, 11.30 Uhr, in der Berliner Straße 46 in Neuburg mit neongelber Sprühfarbe besprüht und beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro, berichtet die Polizei. Die Polizei in Neuburg sucht Zeugen zum Tathergang unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)