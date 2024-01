Unbekannter bricht in Neuburg Fahrautomat für Kinder auf

In Neuburg hat ein Unbekannter einen Fahrautomat für Kinder aufgebrochen. Gelohnt hat es sich nicht wirklich.

Der Münzbehälter eines Fahrautomaten für Kinder (Schaukelautomat) wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag in Neuburg aufgebrochen. Der Eigentümer geht davon aus, dass der bislang unbekannte Täter dadurch eine Beute von ungefähr 30 Euro erlangt hat, berichtet die Polizei. Der entstandene Schaden am Münzbehälter wurde mit cica 20 Euro veranschlagt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)

