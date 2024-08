Unbekannter entfernt Gullydeckel in Neuburger Ambergstraße

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 21 Uhr abends und 6 Uhr morgens, hob ein bislang Unbekannter in der Ambergstraße in Neuburg sämtliche Gullydeckel aus der Fahrbahn heraus. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizeiinspektion Neuburg und beseitigte die Gefahr, in dem er die Gullydeckel wieder einsetzte. Verkehrsteilnehmer wurden glücklicherweise nicht geschädigt. Die Polizeiinspektion Neuburg sucht Zeugen. Selbige werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)

