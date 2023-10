Unbekannter fährt Auto an und dann davon

In Neuburg hat ein bislang Unbekannter ein Auto angefahren und ist dann einfach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat etwas beobachtet?

In Neuburg in der Bahnhofstraße 16 wurde ein geparkter Skoda Oktavia RS am Freitag zwischen 11.50 Uhr und 12.15 Uhr angefahren und beschädigt. Der bis dato unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, berichtet die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. Die Polizei in Neuburg sucht Zeugen zum Unfallhergang unter unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)