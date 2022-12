Unbekannter fährt Auto an und macht sich aus dem Staub

An der Adolf-Kolping-Straße in Neuburg ist ein geparktes Auto angefahren worden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Eine 22-Jährige aus der Gemeinde Aresing hatte am Donnerstag, 15. Dezember, ihr Auto zwischen 8.30 und 18.15 Uhr an der Adolf-Kolping-Straße in Neuburg geparkt. In dieser Zeit wurde es von einem unbekannten Fahrzeug angefahren, wodurch das linke Rücklicht beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Geparktes Auto angefahren: Polizei Neuburg sucht nach Zeugen

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)