Unbekannter fährt gegen Baum und lässt dann Auto stehen

Ein Autofahrer ist gegen einen Baum und eine Straßenlaterne gekracht und anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr am Mittwoch zwischen 3 Uhr und 4.50 Uhr mit seinem Auto gegen einen in der Grünauer Straße Ecke Ostendstraße am Straßenrand stehenden Baum und eine Straßenlaterne. Dann ließ er seinen Renault zurück und flüchtete in unbekannte Richtung, berichtet die Polizei. Der genaue Unfallhergang ist bis dato nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Bei einer anschließenden Halternachschau konnte der mutmaßliche Fahrer nicht angetroffen werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefon 08431/6711-0 entgegen. (AZ)