Unbekannter fährt geparktes Auto in der Hirschenstraße an

Ein Unbekannter hat am Samstagvormittag in Neuburg ein Auto angefahren. Jetzt sucht die Polizei nach dem Fahrer eines schwarzen Ford.

Ein Unbekannter hat am Samstag gegen 11.20 Uhr ein Auto angefahren, das in der Hirschenstraße auf Höhe der Hausnummer 158 C geparkt war. Nach dem Unfall kümmerte sich der Verursacher nicht um den Schaden, sondern fuhr einfach weiter.

Die Polizei Neuburg sucht nach einen schwarzen Ford

Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich laut Polizei um einen schwarzen Ford. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. (AZ)