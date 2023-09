Unbekannter fährt in Neuburg gegen geparktes Auto und macht sich aus dem Staub

3000 Euro Schaden ist an einem Honda entstanden, weil jemand das geparkte Fahrzeug angefahren hat. Doch der Täter machte sich davon.

3000 Euro Schaden ist an einem Honda in Neuburg entstanden. Allerdings bleibt der Besitzer wohl auf seinem Schaden sitzen, denn das Fahrzeug war in der Grünauer Straße geparkt und wurde am Freitag zwischen 14 und 16.30 Uhr von einem Unbekannten angefahren.

Der Unfallverursacher flüchtete anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

