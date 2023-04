Unbekannter fährt in Neuburg Straßenlaterne an

Eine Straßenlaterne wird in Neuburg von einem Unbekannten angefahren. Die Polizei vermutet ein bestimmtes Fahrzeug als Verursacher.

Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer ist im Zeitraum zwischen dem 14. April und dem 17. April eine in der Luitpoldstraße Ecke Weinstraße in Neuburg stehende Straßenlaterne angefahren worden. Das teilte die Polizei mit. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1800 Euro. Der Laternenmast wurde verbogen und das Leuchtmittel ging zu Bruch.

Aufgrund des Schadensbildes wird von einem Lkw als Verursacherfahrzeug ausgegangen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)