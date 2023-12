Unbekannter flüchtet nach Unfall in Neuburg

Nach einer seitlichen Kollision zweier Autos in Neuburg ist ein unbekannter Fahrer einfach weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter ist nach einem seitlichen Kontakt an einer Neuburger Kreuzung weitergefahren. Zu der Kollision kam es am Samstag an der Kreuzung Oskar-Wittmann-Straße und Schlagbrückchen, wie die Polizei mitteilte. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer ordnete sich an Samstagabend in Fahrtrichtung Luitpoldstraße links neben der Geschädigten ein.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Beim Anfahren beider Autos kam es zum seitlichen Kontakt. Der Unbekannte setzte seine Fahrt in Richtung Luitpoldstraße fort. Am Auto der Geschädigten wurde die linke Fahrzeugseite in Höhe von etwa 500 Euro beschädigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431 6711 0 entgegen. (AZ)

Für alle Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in der Region 10 (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen,- Eichstätt,- Pfaffenhofen a.d.Ilm und der kreisfreien Stadt Ingolstadt) abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: https://www.facebook.com/blaulicht.region10