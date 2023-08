Unbekannter klaut abgesperrtes Fahrrad am Neuburger Bahnhof

Ein unbekannter Täter hat ein abgesperrtes Fahrrad am Bahnhof in Neuburg gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Verlauf des vergangenen Mittwochs ist im Zeitraum von 8.30 Uhr bis 19.30 Uhr am Bahnhof in Neuburg ein Fahrrad gestohlen worden. Das grüne Crossbike der Marke Bulls stellte die Besitzerin laut Angaben der Polizei in diesem Zeitraum abgesperrt am Fahrradabstellplatz am Bahnhof ab.

Fahrrad am Bahnhof Neuburg gestohlen

Als sie zu einem späteren Zeitpunkt dorthin zurückkehrte, fehlte von ihrem Rad jede Spur. Der Zeitwert des Fahrrades dürfte sich auf etwa 550 Euro belaufen. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/67110. (AZ)

