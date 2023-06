Unbekannter klaut Fahrrad am Bahnhof in Neuburg

Ein am Bahnhof abgesperrtes Crossbike ist gestohlen worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Und wieder ist am Bahnhof in Neuburg ein Fahrrad gestohlen worden. Passiert ist das laut Polizei in der Zeit zwischen vergangenen Sonntag, 11. Juni, und Freitag, 16. Juni. Das Crossbike der Marke „Rixe“ in den Farben Schwarz und Gelb hatte einen Wert von etwa 400 Euro. Es war abgesperrt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg an der Donau unter 08431/67110 entgegen. (AZ)

