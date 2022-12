Unbekannter klaut in Neuburg ein Mountainbike

In Neuburg wurde in der vergangenen Woche ein Moutainbike gestohlen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat laut Polizei in der Nacht auf Freitag in der Englische-Garten-Siedlung in Neuburg ein Fahrrad gestohlen. Die Tat hat sich zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, ereignet. Das versperrte Fahrrad einer 17-jährigen Neuburgerin war auf dem Hof ihrer Wohnanschrift abgestellt.

Das gestohlene Fahrrad hat einen Wert von 650 Euro

Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Bulls, Typ Sharptail 1 Diamant in den Farben schwarz und blau. Das Fahrrad hatte einen Wert von rund 650 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)