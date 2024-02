Unbekannter klaut in Neuburg Pedelec im Wert von 2000 Euro

Ein Pedelec wird in Neuburg entwendet, obwohl es versperrt ist. Die Polizei sucht nach Zeugen des Diebstahls.

In der Richard-Wagner-Straße in Neuburg ist in der Nacht vom 14. Februar auf den 15. Februar ein schwarzes Pedelec der Marke Cube im Wert von 2000 Euro entwendet worden. Das teilte die Polizei mit.

Das Fahrrad war dort versperrt am Fahrradabstellplatz abgestellt. Donnerstagvormittag war das Rad samt Schloss verschwunden. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)