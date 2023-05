Unbekannter lockert Radmuttern in Neuburg

Ein Unbekannter hat an einem Auto in Neuburg Radmuttern gelockert. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von vergangene Woche Mittwoch bis Samstag sind am Auto eines 34-jährigen Neuburgers mehrere Radmuttern gelockert worden. Bei der Tat stand das Fahrzeug laut Polizei in der Robert-Schumann-Straße in Neuburg. Der Neuburger Autobesitzer setzte sein Fahrzeug in Bewegung und merkte während der Fahrt ein starkes Vibrieren am Lenkrad, weshalb er ein Autohaus aufsuchte. Dort wurde das Fehlen der Radmuttern entdeckt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Personen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuburg zu melden, unter Telefon 08431/67110. (AZ)