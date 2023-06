Unbekannter Mann klaut Geldbeutel aus Restaurant: Polizei sucht Zeugen

Ein dreister Dieb hat in einem Restaurant in Neuburg zugeschlagen: Er klaute die Geldbörse einer Bedienung aus der Schulbade.

In einem Restaurant in der Weinstraße in Neuburg ist am Donnerstagabend einer Bedienung die Geldbörse geklaut worden. Der bislang unbekannte Täter nutzte laut Polizeibericht einen unbeobachteten Moment und nahm den in einer Schublade abgelegten Geldbeutel an sich. In diesem befanden sich etwa 700 Euro.

Die Polizei hat auch bereits einen Tatverdächtigen im Visier: Dabei handelt es sich um eine männliche Person, etwa 25 Jahre alt, kräftige Statur, dunkle Haare und Drei-Tage Bart. Bekleidet war er mit einer dunklen Sporthose und hellem T-Shirt. Hinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/67110. (AZ)