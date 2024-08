Unbekannter pöbelt 48-Jährigen an und schlägt ihn

Zu einer Körperverletzung kam es am Samstagabend gegen 21.50 Uhr in der Bahnhofstraße in Neuburg zu einer Körperverletzung. Ein 48-jähriger Neuburger wurde von einem bislang Unbekannten zunächst angepöbelt und anschließend ins Gesicht geschlagen. Der Unbekannte flüchtete zusammen mit einem Begleiter auf einem E-Scooter, wie die Polizei berichtet. Der 48-Jährige wurde durch den Schlag leicht verletzt, eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)

