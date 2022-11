Unbekannter reißt in Neuburg Leitpfosten heraus

Ein oder mehrere Unbekannte haben am Sonntag rund 70 Leitpfosten in Neuburg herausgerissen. Jetzt ermittelt die Polizei.

Am frühen Sonntagabend bemerkte ein Verkehrsteilnehmer, dass am Sehensander Weg sowie am Gnadenfelder Weg in Neuburg auf beiden Straßenseiten die Leitpfosten herausgerissen worden waren. Eine eingesetzte Streife fand die rund 70 Leitpfosten im Grünstreifen und stellte sie wieder auf.

Die Polizei Neuburg ermittelt gegen den oder die unbekannten Täter

Gegen den oder die unbekannten Täter oder Täterinnen wird unter anderem wegen eines versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)