Unbekannter setzt Katzen in Neuburg aus

In Neuburg werden drei Katzen in einem Gebüsch gefunden. Die Tiere wurden ausgesetzt.

In Neuburg sind ausgesetzte Katzen gefunden worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor. Die drei Katzen wurden am 9. November in Neuburg von einer Spaziergängerin am Donaukai in einem Gebüsch aufgefunden. Die Katzen befanden sich in einem guten gesundheitlichen Zustand und wurden dem Tierheim übergeben. (AZ)