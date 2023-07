Unbekannter "sprengt" Mülltonne in Neuburg

Nachts werden Anwohner in Neuburg durch einen lauten Knall geweckt. Ein Unbekannter hatte einen Böller in eine Mülltonne geworfen.

Nachts um 2.25 Uhr haben Unbekannte in Neuburg eine Mülltonne "gesprengt". Wie die Polizei Neuburg mitteilt, meldeten Anwohner in der Adlerstraße einen lauten Knall und verständigten die Beamten. Die stellten vor Ort fest, dass jemand wohl einen Böller in die Mülltonne geschmissen hatte. Der Täter oder die Täter legten die Tonne damit regelrecht auseinander.

"Die Mülltonne platzte durch die enorme Kraft auf", heißt es im Polizeibericht. Es entstand ein Schaden von etwa 50 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefon 08431/67110 entgegen. (AZ)

