Unbekannter stiehlt E-Scooter: Wer hat etwas gesehen?

In Neuburg ist ein schwarzer E-Scooter gestohlen worden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

In der Franziskanertraße 200 in Neuburg hat ein Unbekannter am Freitag zwischen 13.40 Uhr und 13.50 Uhr einen schwarzen E-Scooter entwendet. In unmittelbarer Nähe des Tatortes befindet sich ein Kindergarten, teilt die Polizei mit. Möglicherweise haben Zeugen den Vorfall beobachtet und können sachdienliche Angaben zum Tathergang machen. Hinweise erbittet die Polizei in Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0. (AZ)